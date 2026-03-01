Komikerin Hazel Brugger erntet Lob für neue Frisur

Keystone-SDA

Moderatorin Hazel Brugger ist in Berlin mit ihrer neuen Frisur aufgefallen. Beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2026" trat die 32-Jährige mit platinblonden Haaren vor das Publikum.

(Keystone-SDA) Das Umstyling sei kurzfristig vor der Sendung entstanden, berichtete das Newsportal blick.ch. «Ich bin am Freitagabend erst spät angereist. Also setzten wir uns am Samstagmorgen um 9 Uhr daran, um 13 Uhr waren wir fertig. Danach ging es für sie direkt in die Proben. Einen Plan B gab es nicht», so die Komikerin.

Für den neuen Look bekomme Brugger in den sozialen Medien viele Komplimente, hiess es weiter. Verantwortlich für die blonde Mähne sei der Schweizer Starcoiffeur Martin Dürrenmatt (35). Er war selbst in Berlin vor Ort und wagte sich ans Umstyling der Komikerin. «Sie hat mir ihr Styling für die Show geschickt, komplett schwarz. Da fand ich, dass ein platinblonder Look super dazu passt», erzählte der achtfache Coiffeurweltmeister blick.ch. «Hazel vertraut mir sehr, das schätze ich total. Es ist ein riesiges Kompliment!»