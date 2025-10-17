Konzert von Schock-Rocker Alice Cooper in Dübendorf angekündigt

Keystone-SDA

Hardrock-Veteran Alice Cooper wird auf seiner aktuellen Welttournee auch in der Schweiz Halt machen. Am 7. Juli wird seine Horror-Bühnenshow in The Hall in Dübendorf ZH zu erleben sein, wie die Konzertagentur Good News am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Alice Cooper hat rund 50 Jahre nach der Auflösung seiner Band ein neues Album mit seinen alten Bandkollegen aufgenommen. Das neue Album mit dem Titel «The Revenge of Alice Cooper» schaffte Anfang August in den Schweizer Album-Charts den Sprung auf Platz 2.

Cooper werde am 7. Juli 2026 The Hall Zürich in ein Rock’n’Roll-Schreckenskabinett verwandeln, kündigte die Konzertagentur an.