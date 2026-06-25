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Kraftwerk Tiefencastel GR soll mehr Schutz erhalten

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat ein Projekt zum Schutz des Kraftwerks Tiefencastel des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) vor Stein- und Blockschlägen genehmigt. Sie gewährt Beiträge in der Höhe von maximal 247'500 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 570’000 Franken. Der Auslöser für das Schutzprojekt war gemäss einer Kantonsmitteilung vom Donnerstag ein Blockschlag im März 2021. Damals verursachten mehrere Kubikmeter Gestein erhebliche Schäden an der Fassade des Zentralgebäudes und an einer Leitung des Kraftwerks Tiefencastel.

Auf einer Länge von 60 Metern sind acht Meter hohe Schutznetze geplant, eine sogenannte Schutznetzwerkreihe.

«Sie schützt die gesamte Länge der Zentrale Ost und den Vorplatz gegen Sturzereignisse mit einer Wiederkehrperiode von 100 bis 300 Jahren», schreibt der Kanton.

Die übrigen geprüften Massnahmen würden die Kriterien für eine Subventionierung durch Bund und Kanton nicht erfüllen und seien deshalb nicht beitragsberechtigt.

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