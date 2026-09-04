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Kreuzlinger Parlament will Feuerwerk verbieten – Volk entscheidet

Keystone-SDA

Das Parlament von Kreuzlingen TG hat am Donnerstagabend einem Verbot für das Abbrennen von Feuerwerk zugestimmt. Gleichzeitig beschloss es ein Behördenreferendum, womit die Stimmbevölkerung das letzte Wort zur Vorlage hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Stadtparlament hiess die Vorlage am Donnerstagabend mit 26 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut, wie die Stadt Kreuzlingen am Donnerstagabend in einer Mitteilung schreibt. Das Verbot soll für Knallkörper und Feuerwerksraketen auf dem gesamten Stadtgebiet gelten und geht auf eine Motion vom November 2025 zurück.

Vom Verbot ausgenommen bleiben Pyrotechnik mit geringer Lärmentwicklung sowie das Grossfeuerwerk des Seenachtfestes. Zudem nahm der Rat eine weitere Ausnahme in das Reglement auf: Der Stadtrat kann für die Silvesternacht und den Nationalfeiertag örtlich und zeitlich begrenzte Ausnahmen bewilligen. Dieser Zusatz wurde mit 19 zu 17 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen.

Nach der Schlussabstimmung beschloss das Parlament mit 19 Stimmen das Behördenreferendum. Damit kommt die Vorlage vors Volk. Die ursprünglich geplante Inkraftsetzung des neuen «Sicherheitsreglements» per 1. Januar 2027 ist somit hinfällig.

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