Kriegsschiff des Iran: 101 Crewmitglieder vor Sri Lanka vermisst

Keystone-SDA

Mindestens 101 Besatzungsmitglieder eines gesunkenen iranischen Kriegsschiffs werden nach Medienberichten im Indischen Ozean vor der Küste Sri Lankas vermisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Fregatte «IRIS Dena» seien zudem 78 Menschen verletzt worden, berichtete die sri-lankische Zeitung «Daily Mirror» unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Verletzte Besatzungsmitglieder seien inzwischen von der sri-lankischen Marine und Luftwaffe gerettet worden. Auf dem Schiff habe sich eine Explosion ereignet, bevor es gesunken sei. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt.

Das Schiff der iranischen Marine hatte den Berichten zufolge Seenotsignale abgesetzt. Die Fregatte habe sich im Indischen Ozean in internationalen Gewässern befunden.

