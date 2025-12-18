Das aussergewöhnliche Schicksal eines Schweizer Polizisten, der Künstler wurde

Ohne Titel, 1996-1997, Philippe Jaccard. RTBF

Die Malerei begann als Obsession und wurde für den ehemaligen Polizisten Philippe Jaccard zu einer Lebensader – auf Kosten eines Doppellebens, eines Zusammenbruchs und des Verschwindens von Hunderten von Leinwänden. Lange Zeit ignoriert und fast verloren gegangen, werden seine Werke nun wiederentdeckt.

Doch dann begann eine Obsession an ihm zu nagen: das Malen. Er verlässt seinen Arbeitsplatz so schnell wie möglich, behält seine Uniform an und eilt in seine Wohnung, um zu malen. Ein paar Stunden vom Dienst befreit, ein paar Leinwände in Eile gemalt.

Dieses Doppelleben konnte nicht von Dauer sein. Im Alter von 35 Jahren erlitt er einen schweren Zusammenbruch. Die Schweizer Behörden stuften ihn als dauerhaft arbeitsunfähig ein.

Er kehrte nie wieder in den Beruf zurück. Später erzählte er, dass die Kunst ihn vor der Psychiatrie bewahrt habe. Die Malerei wurde zu seinem einzigen Ausweg, zu seinem absoluten Bedürfnis.

Das Desaster mit den 444 Leinwänden

Im Jahr 1992 erwarb Philippe Jaccard sein erstes Atelier. In diesem 80 Quadratmeter grossen Raum arbeitete er fieberhaft an seinen grossformatigen Gemälden. Doch als er die Räumlichkeiten verlassen musste, wurden dort 444 grossformatige Werke gelagert.

Er hatte keinen Platz, um sie aufzubewahren. Dann ereignete sich etwas, das wie ein Schiffbruch aussah: Ein Schweizer Händler, den Philippe kaum kannte, kaufte ihm alles für einen Hungerlohn ab.

Der Händler, der sich auf moderne Kunst spezialisiert hatte, wusste schliesslich nicht, was er mit den Gemälden anfangen sollte. Jahrelang lagerte er sie in einem alten Sägewerk. Dort waren sie mit Holzstaub bedeckt und in einem beklagenswerten Erhaltungszustand, so dass es fast unmöglich war, die Werke zu bewundern.

«Wir mussten eine echte Untersuchung durchführen, um herauszufinden, wo seine Werke gelagert waren», erzählt der Brüsseler Galerist Hervé Perdriolle. «Der Erhaltungszustand in diesem ehemaligen Sägewerk war beklagenswert, die Leinwände waren mit Holzstaub bedeckt. Sie mussten restauriert werden.»

Hinzu kommen rund 160 Gemälde, die in Burgund entstanden sind, wo die Mutter des Künstlers herkam. Jaccard hatte seine Werke der Gemeinde anvertraut, wo sie auch unter erbärmlichen Bedingungen gelagert wurden.

Hervé Perdriolle , Gründer der Brüsseler Galerie, vor einem Werk von Philippe Jaccard. RTBF

Die Auferstehung

Die Geschichte hätte hier enden können. Doch ein Treffen mit dem Galeristen Hervé Perdriolle ändert alles. Eine unwahrscheinliche Begegnung. Der Künstler, der sich in Brüssel aufhält, stösst die Türen der Brüsseler Galerie auf, angezogen von der Dunkelheit der ausgestellten Bilder.

«Ich hatte eine Person vor mir», erinnert sich der Galerist. «Ich hatte eine Intuition, die Qualität der vorgeschlagenen Werke und die Besonderheit des Charakters: Wir konnten eine bestimmte Anzahl von Leinwänden retten und mit der Restaurierung beginnen.»

Es ist ein riskantes Geschäft. «Es ist immer noch sehr schwierig, einen Künstler bekannt zu machen. Wir mobilisieren Ressourcen, ohne zu wissen, was wirklich passieren wird», gibt er zu. Der Arbeitsaufwand ist immens: Werke auf Messen ausstellen, Publikationen herausgeben, einen Katalog erstellen.

«Machen» statt «Malen»

Philippe Jaccard sieht sich selbst nicht als Maler, sondern als Handwerker. In der Tat verwendet er das Wort «machen» und nicht «malen».

Der bekennende Autodidakt begann als Kind, das sich mit dem Zeichnen beschäftigte – er hatte noch nie gezeichnet –, und entwickelte mit der Zeit einen einzigartigen Sinn für das Zeichnen, eine schnelle, instinktive Geste.

«Ich male immer sehr schnell, selbst für eine grosse Leinwand, zwischen zwei und drei Stunden. Ich weiss nie, was ich malen werde», verrät er.

Seine Themen? Was er kennt, was er sieht. Bäume, Häuser, Hunderte von Stühlen – das einzige Möbelstück, das er offenbar zu Hause besitzt. Auch Stillleben, dank des Blumenladens im ersten Stock, der ihm fast täglich Blumenarrangements leiht. Und dann Selbstporträts, ad infinitum.

Die aufbewahrten Werke von Philippe Jaccard warten noch darauf, ausgestellt zu werden. RTBF

Ein Werk, endlich enthüllt

Seine Leinwände tragen keine Titel, es sei denn, er malt das Porträt einer Person. «Es sind dunkle Themen, durch die er Licht bringt, und das ist es, was uns die Besucher am häufigsten sagen», bemerkt Hervé Perdriolle.

Vierzig Jahre Malerei, nur wenige Ausstellungen. Etwa 600 Ölgemälde auf Leinwand und Papier, die meisten von ihnen ungesehen. «Er hat nie ein einziges Gemälde in seiner Wohnung aufgehängt. Er hat seine Werke nie archiviert, dokumentiert oder fotografiert», erklärt Hervé Perdriolle.

Heute ist das Werk von Philippe Jaccard in Brüssel zu sehen. Besucher, die ihn zum ersten Mal sehen, vergleichen ihn mit Egon Schiele oder Francis Bacon, so beeindruckend ist seine malerische Kraft.

Dann ist da noch die Frage des Preises. «Es ist extrem schwierig, einen Preis festzulegen; es gibt keine Preisangaben, es ist willkürlich. Wir versuchen, den richtigen Preis zu finden», erklärt der Galerist. Einige Werke werden für 6000 oder 7000 Euro angeboten, andere für 22’000 Euro.

Philippe Jaccard macht weiter, er hat die totale Freiheit in der Malerei gefunden. Seine Geschichte erinnert daran, dass Kunst jahrzehntelang im Schatten existieren kann und geduldig darauf wartet, dass ein neugieriges Auge sie aus der Vergessenheit holt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 1. Dezember 2025 von RTBF publiziertExterner Link. Übersetzt aus dem Französischen ins Englische von der EBU.

