Kursaal Bern erzielt 2025 weniger Gewinn

Keystone-SDA

Die Kursaal Bern Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 6. Juni dennoch eine unveränderte Dividende von 22,00 Franken pro Aktie zur Auszahlung vor.

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(Keystone-SDA) Der Betriebsertrag der Gastro-, Hotel-, Casino- und Event-Gruppe sank um 2,5 Prozent auf 74,7 Millionen Franken, wie aus dem am Dienstag publizierten Geschäftsbericht hervorgeht. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA fiel um 5,3 Prozent auf 12,4 Millionen und der Jahresgewinn um 12 Prozent auf 3,7 Millionen Franken.

Das Geschäftsjahr sei von besonderen Herausforderungen geprägt gewesen, wie etwa der baubedingten Sperrung der Kornhausbrücke. Das habe in der Gastronomie und den klassischen Casinos zu tieferen Umsätzen geführt.

Weniger Spielertrag

Das Grand Casino Kursaal Bern und Casino Neuchâtel zusammen verzeichneten einen Rückgang des Bruttospielertrags. Demgegenüber steigerte aber das Onlinecasino 7melons.ch die Einnahmen, wie es hiess.

Höhepunkt für das Swissôtel Kursaal Bern sei die Auszeichnung als UEFA-Host-Hotel während der Fussball-Europameisterschaft der Frauen im Sommer gewesen. Zu Gast waren das spanische und das belgische Team. Das Hotel habe im Jahr den durchschnittlichen Zimmerpreis weiter gesteigert.

Für das laufende Jahr rechnet die Kursaal Bern AG trotz geopolitischer Unsicherheiten mit moderatem Wachstum. So sollen die eigenen Veranstaltungen mit dem Bierhübeli Bern im Kultursaal Bern ausgebaut werden. Demgegenüber werde die Hotellerie von den unsicheren geopolitischen Aussichten belastet, und es sei mit Einbussen zu rechnen.