Kylie Jenner und Timothée Chalamet leuchten im Partner-Look

Keystone-SDA

Achtung, Promi-Paar! In leuchtend orangefarbenen Outfits haben sich Schauspieler Timothée Chalamet und seine Freundin Kylie Jenner auf dem roten Teppich in Hollywood gezeigt. Bei der Premiere von Chalamets neuem Film "Marty Supreme" in Beverly Hills trug der 29-Jährige einen orangfarbenen Anzug aus Leder und ein Hemd in derselben Farbe.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch die 28 Jahre alte Jenner zeigte sich von oben bis unten in knalligem Orange: in einem bodenlangen Kleid mit Cut-Out-Elementen und eleganten High Heels – sogar ihre Fingernägel waren passend lackiert.

Outfits des Glamour-Paares von einer Luxusmarke

Das «People»-Magazin berichtete, dass die Looks der beiden von der Luxusmarke Chrome Hearts sind. Demnach war es erst der zweite gemeinsame Auftritt des Pärchens auf dem roten Teppich.

Chalamet war bereits zweimal für einen Oscar nominiert – und zwar für seine Rollen in «Call Me by Your Name» (2017) und in «Like A Complete Unknown» (2024). In der Filmbiografie spielt er den jungen Musiker Bob Dylan. Am 26. Februar kommt «Marty Supreme» in die deutschen Kinos. Darin verkörpert der 39-Jährige einen ambitionierten Tischtennis-Spieler.

Kylie Jenner wurde als jüngstes Kind von Kris und Caitlyn Jenner schon als kleines Mädchen durch die Reality-Sow «Keeping Up with the Kardashians» bekannt. Sie ist Unternehmerin und hat auf Instagram mehr als 390 Millionen Follower.