Ländler-Star Carlo Brunner mit 70 Jahren «noch voll im Saft»

Keystone-SDA

Der Schweizer Volksmusiker Carlo Brunner feiert am heutigen Dienstag seinen 70. Geburtstag. "Ich bin noch voll im Saft", sagt er der "Schweizer Illustrierten" und verrät seinen Traum für das nächste Jahrzehnt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Traum des Gründers der Kapelle Carlo Brunner klingt simpel: Er will weiterhin Musik machen. «Mit 70 kann ich nicht mehr die verrücktesten Ländler runterchlöpfen wie früher. Aber ich mache noch immer schöne Musik», sagt er in einem am Montag online veröffentlichten Artikel. «Wenn mir das nicht mehr gelingt, höre ich auf», sagt der zweifache Grossvater.

Zwar gönne er sich mittlerweile etwas mehr Ruhe. Stillsitzen scheint aber nicht seine Art zu sein. Er spielt Tennis, schwingt sich auf den Velosattel und fühlt sich für Golf noch zu jung. Vor ein paar Monaten sei er auf dem E-Bike gestürzt, erzählt er. Zwei Wochen nach dem Unfall stand er mit drei quetschten Rippen wieder auf der Bühne. Bis 2017 standen 150 Auftritte pro Jahr in seinem Terminkalender. Inzwischen sind es noch rund 50 Konzerte.

Brunner jammere nie, sagt seine Lebenspartnerin Erika Grab zur «Schweizer Illustrierten». Seit 27 Jahren wohnen die beiden in einer Villa in Schindellegi SZ. «Erika und ich haben es wunderbar zusammen. Wir lachen viel, auch über uns selber», sagt der Jubilar. Seinen Geburtstag will er mit seinen Liebsten und der passenden Musik feiern. «Da geht es mit Rambazamba ins nächste Jahrzehnt!»