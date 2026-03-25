Landrat debattiert über die Aufstockung der HPS Stans

Keystone-SDA

Aufgrund der wachsenden Zahl von Kindern an der Heilpädagogischen Schule Stans soll diese mehr Mittel erhalten. Über deren Höhe debattierte der Landrat am Mittwoch.

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(Keystone-SDA) Der Nidwaldner Regierungsrat beantragte dem Landrat einen Nachtragskredit von 675’000 Franken für die Schaffung von zwei neuen Lerngruppen an der Heilpädagogischen Schule (HPS) Stans. Dieser soll die anfallenden zusätzlichen Lohnkosten decken.

Diesem Vorschlag stellte die Finanzkommission (Fiko) den Antrag gegenüber, die Anpassung der Lohnsumme auf 375’000 Franken zu beschränken. Damit soll eine zusätzliche Lerngruppe geschaffen werden können, statt deren zwei.

Die Fraktionen kündigten in der Eintretensdebatte mehrheitlich an, diesem Antrag der Fiko folgen zu wollen. Kritisiert wurde insbesondere, dass der Landrat die Anpassung nicht bereits im regulären Budgetprozess behandeln konnte.