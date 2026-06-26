Lange Haftstrafen im Prozess um vergiftete deutsche Familie

Keystone-SDA

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Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat das Istanbuler Gericht Caglayan vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt.

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(Keystone-SDA) Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu 12 Jahren und 2 Monaten verurteilt. Als Grund nannte der Richter «bewusste fahrlässige Tötung». Die angeklagten Rezeptionisten wurden freigesprochen.

Der Anwalt der Familie, Yasar Balci, hatte eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Die Anwälte der Angeklagten plädierten auf Freispruch. Der Bruder des verstorbenen Vaters sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), er empfinde 18 Jahre als eine «gerechte Strafe». Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, die Verurteilten können noch in Berufung gehen.

Hamburger Familie im Türkeiurlaub

Der Vater, die Mutter und die zwei kleinen Kinder aus Hamburg waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit in eine Klinik eingeliefert worden und gestorben. Zunächst hatten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Todesursache war jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung, wie ein Gutachten später feststellte.