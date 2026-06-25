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Lastwagen erfasst Velofahrerin in Henggart

Keystone-SDA

In Henggart ist am Donnerstagmorgen eine Velofahrerin schwer verunglückt. Nach dem Zusammenstoss mit einem Lastwagen musste die 20-Jährige ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die junge Frau kollidierte mit dem abbiegenden Lastwagen und geriet unter das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte mussten das schwer verletzte Opfer unter dem Lastwagen befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einer Ambulanz in ein Spital transportiert.

Beide Beteiligten waren zuvor gegen 7.20 Uhr auf der Oberwilerstrasse in Richtung Dägerlen unterwegs. Nach der Brücke über die Autobahn A4 bog die 60-jährige Lastwagenfahrerin nach rechts ab, um in eine Baustelleneinfahrt zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoss. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht.

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