Lastwagen und Sattelschlepper brennen in Dietikon komplett aus

Im Industriegebiet Silbern in Dietikon sind am Sonntagabend ein Lastwagen und ein Sattelschlepper ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf über hunderttausend Franken.

(Keystone-SDA) Kurz nach 23.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, dass im Industriequartier ein Lastwagen in Vollbrand stehe. Die ausgerückte Patrouille stellte dann fest, dass neben dem Lastwagen auch noch ein Sattelschlepper in Flammen stand.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei vom Montag konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge oder auf Gebäude übergriffen.