Lastwagenlenker kommt bei Selbstunfall im Emmental ums Leben

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall ist am Dienstagmittag in Hasle bei Burgdorf ein 31-jähriger Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der Chauffeur kam kurz nach 12.30 Uhr im Hasliberg-Wald von der Strasse ab.

(Keystone-SDA) Der Lastwagen überschlug sich im steil abfallenden Gelände, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Der Fahrer, ein afghanischer Staatsbürger aus dem Kanton Nidwalden, konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.