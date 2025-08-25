The Swiss voice in the world since 1935
Lebensmittelversorgungsketten

Haben Sie kürzlich Lebensmittelknappheit oder steigende Lebensmittelpreise erlebt?

Gastgeber/Gastgeberin Anand Chandrasekhar

Die Zunahme von Konflikten, unvorhersehbaren Wetterbedingungen und wirtschaftlichen Schocks hat die Lebensmittelversorgungsketten anfälliger für Störungen gemacht.

Manche Länder haben in strategische Lebensmittelreserven investiert, um die Auswirkungen zumindest kurzfristig abzufedern.

Wie gehen Sie mit Lebensmittelknappheit und hohen Preisen um?

Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Pufferaktien gegen landwirtschaftliche Unbilden sind sinnvoll. Ich beobachte eine Preisspirale bei Kaffeebohnen. Die Grundnahrungsmittel müssen genau überwacht werden, um die Inflation einzudämmen. Der Artikel hat diese Fragen sehr gut erörtert.

Buffer stocks against agricultural vicissitudes makes sense. I am observing spiraling prices in coffee beans. Staple diet ingredients need to be closely monitored to rein in inflation. The article has discussed these issues very well.

