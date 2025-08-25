Haben Sie kürzlich Lebensmittelknappheit oder steigende Lebensmittelpreise erlebt?

Die Zunahme von Konflikten, unvorhersehbaren Wetterbedingungen und wirtschaftlichen Schocks hat die Lebensmittelversorgungsketten anfälliger für Störungen gemacht.

Manche Länder haben in strategische Lebensmittelreserven investiert, um die Auswirkungen zumindest kurzfristig abzufedern.

Wie gehen Sie mit Lebensmittelknappheit und hohen Preisen um?

Agrarwirtschaft

Nur diese paar Länder lagern genügend Nahrungsmittel, um eine Krise zu überstehen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Trotz Krisen und Kriegen nutzen nur 30 Länder aktiv Getreidereserven für die Ernährungssicherheit. Die Schweiz ist eines davon.

