Leerwohnungsziffer des Kantons Luzern noch tiefer als im Vorjahr

Keystone-SDA

Die Leerwohnungsziffer des Kantons Luzern sank von 0,82 Prozent im 2024 auf 0,78 Prozent. Per 1. Juni 2025 standen im Kanton 1665 Wohnungen leer, wie Luzern Statistik (Lustat) am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Nunmehr vier Jahre in Folge liegt die Ziffer unter der 1-Prozent-Marke.

Über ein Drittel der 79 Luzerner Gemeinden wiesen Leerstände von nur einer bis vier Wohnungen auf. In der Gemeinde Schenkon gab es am diesjährigen Stichtag gar keinen Leerstand. Die höchsten Leerwohnungsziffern verzeichneten die Gemeinden Reiden (3,49 Prozent) und Schongau (2,96 Prozent).

Die Stadt Luzern lag mit einem Leerwohnungsanteil von 1,01 Prozent über dem kantonalen Mittel.

Wie schon in den Vorjahren wies das Untere Wiggertal den höchsten Leerstand aller Regionen aus (1,33 Prozent). Dahinter folgte das Entlebuch mit 1,23 Prozent.

Eine leerstehende kleine Wohnung war am 1. Juni 2025 einfacher zu finden als eine grössere. Der Leerstand bei den 1-Zimmer-Wohnungen betrug 1,6 Prozent. Je grösser die Wohnung, desto tiefer die Ziffer: Am wenigsten Leerstände gab es bei Wohnungen mit sechs Zimmern oder mehr (0,57 Prozent). Jedoch war die Leerwohnungsziffer bei 1-Zimmer-Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr am stärksten rückläufig.