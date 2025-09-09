The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Leerwohnungsziffer des Kantons Luzern noch tiefer als im Vorjahr

Keystone-SDA

Die Leerwohnungsziffer des Kantons Luzern sank von 0,82 Prozent im 2024 auf 0,78 Prozent. Per 1. Juni 2025 standen im Kanton 1665 Wohnungen leer, wie Luzern Statistik (Lustat) am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nunmehr vier Jahre in Folge liegt die Ziffer unter der 1-Prozent-Marke.

Über ein Drittel der 79 Luzerner Gemeinden wiesen Leerstände von nur einer bis vier Wohnungen auf. In der Gemeinde Schenkon gab es am diesjährigen Stichtag gar keinen Leerstand. Die höchsten Leerwohnungsziffern verzeichneten die Gemeinden Reiden (3,49 Prozent) und Schongau (2,96 Prozent).

Die Stadt Luzern lag mit einem Leerwohnungsanteil von 1,01 Prozent über dem kantonalen Mittel.

Wie schon in den Vorjahren wies das Untere Wiggertal den höchsten Leerstand aller Regionen aus (1,33 Prozent). Dahinter folgte das Entlebuch mit 1,23 Prozent.

Eine leerstehende kleine Wohnung war am 1. Juni 2025 einfacher zu finden als eine grössere. Der Leerstand bei den 1-Zimmer-Wohnungen betrug 1,6 Prozent. Je grösser die Wohnung, desto tiefer die Ziffer: Am wenigsten Leerstände gab es bei Wohnungen mit sechs Zimmern oder mehr (0,57 Prozent). Jedoch war die Leerwohnungsziffer bei 1-Zimmer-Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr am stärksten rückläufig.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft