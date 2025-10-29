Lernfahrausweis ist im Kanton Zürich neu auf Smartphone verfügbar

Keystone-SDA

Wer Autofahren lernt, kann im Kanton Zürich künftig den Lernfahrausweis auf dem Smartphone hinterlegen. Den Ausweis in Papierform erhalten die Lernfahrenden aber weiterhin.

(Keystone-SDA) Der freiwillige Service gilt ab dem 3. November. Er mache es einfacher, den Ausweis jederzeit dabei zu haben, teilte das Zürcher Strassenverkehrsamt am Mittwoch mit.

Der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) kann über die «swiyu»-App des Bundes bezogen werden. Wer die Theorieprüfung bestanden hat, erhält vom Strassenverkehrsamt einen Zugangslink.

Der digitale Ausweis auf dem Smartphone genügt als Nachweis der Fahrberechtigung in der Schweiz und ist kostenlos, wie es weiter heisst. Wer bereits einen Lernfahrausweis auf Papier besitzt, kann den eLFA zusätzlich online beantragen.

Der Lernfahrausweis in Papierform bleibt weiterhin bestehen, wie es auf Anfrage beim Strassenverkehrsamt hiess. Dieser werde beispielsweise bei einem Kantonswechsel benötigt.