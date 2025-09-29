Lernfahrer baut in Kriens LU mit entwendetem Auto einen Unfall
Ein Lernfahrer, der allein in einem gestohlenen Auto unterwegs war, ist am Samstag in Kriens LU vor der Polizei geflüchtet und hat dabei zwei Unfälle gebaut. Er wurde wenig später festgenommen.
(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft fuhr der 22-jährige Eritreer um 23:30 Uhr von Luzern nach Kriens. Als ihn die Luzerner Polizei kontrollieren wollte, drückte er aufs Gas, missachtete ein Rotlicht und fuhr in eine Signaltafel. Der Lenker fuhr weiter, kollidierte aber schon bald mit einem Gartenzaun. Danach flüchtete er zu Fuss, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.
Der Verunfallte besass nur einen Lernfahrausweis. Das Auto habe er einem Verwandten entwendet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie bezifferte den Sachschaden an Auto und Infrastruktur auf 25’000 Franken.
Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet. Das Auto wurde sichergestellt.