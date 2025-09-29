The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Lernfahrer baut in Kriens LU mit entwendetem Auto einen Unfall

Keystone-SDA

Ein Lernfahrer, der allein in einem gestohlenen Auto unterwegs war, ist am Samstag in Kriens LU vor der Polizei geflüchtet und hat dabei zwei Unfälle gebaut. Er wurde wenig später festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft fuhr der 22-jährige Eritreer um 23:30 Uhr von Luzern nach Kriens. Als ihn die Luzerner Polizei kontrollieren wollte, drückte er aufs Gas, missachtete ein Rotlicht und fuhr in eine Signaltafel. Der Lenker fuhr weiter, kollidierte aber schon bald mit einem Gartenzaun. Danach flüchtete er zu Fuss, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.

Der Verunfallte besass nur einen Lernfahrausweis. Das Auto habe er einem Verwandten entwendet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie bezifferte den Sachschaden an Auto und Infrastruktur auf 25’000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet. Das Auto wurde sichergestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft