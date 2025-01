Lettland: Schwedische Truppen für Nato-Brigade eingetroffen

In Lettland sind die ersten schwedischen Soldaten zur Verstärkung der Nato-Brigade in dem an Russland und Belarus grenzenden Baltenstaat eingetroffen. Die Truppen des Nato-Neumitglieds und Ausrüstung kamen per Schiff am Hafen von Riga an, wie das lettische Verteidigungsministerium mitteilte. Sie sollen Teil des in Lettland stationierten multinationalen Nato-Gefechtsverbands werden, der von Kanada geführt wird und dem 3.500 Soldaten aus 13 Nato-Staaten angehören.

(Keystone-SDA) Schweden hat damit erstmals seit seinem Beitritt zur Nato im März 2024 eigene Soldaten in einen anderen Bündnisstaat verlegt. Das Parlament in Stockholm hatte zuvor im Dezember dem Einsatz zugestimmt. Insgesamt sollen nach Angaben der Regierung in Riga bis zu 600 schwedische Soldaten in Lettland stationiert werden.

Klares Zeichen für Einheit der Nato

«Die Verstärkung der Nato-Truppen in Lettland durch schwedische Soldaten ist sehr wichtig für die Sicherheit unserer Region und die Stärkung unserer gemeinsamen Verteidigungsfähigkeiten», sagte die lettische Regierungschefin Evika Silina. Verteidigungsminister Andris Spruds sprach von einem «klaren Zeichen dafür, dass das Bündnis geeint ist und auf jede feindselige Aktion Russlands eine klare Antwort folgen wird.»

Lettland ist durch seine Lage an der Nato-Ostflanke in der geopolitischen Konfrontation mit Russland besonders exponiert. Die Regierung in Riga betrachtet Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine auch als direkte Gefahr für die eigene nationale Sicherheit.