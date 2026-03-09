Libanon meldet fast 500 Tote durch israelische Angriffe

Keystone-SDA

Seit Ausbruch der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah sind im Libanon nach Behördenangaben fast 500 Menschen getötet worden. 486 Menschen seien seit vergangenen Montag getötet und 1.313 weitere seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzeinheit der Regierung in Beirut mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach erneutem Raketenbeschuss der Hisbollah auf Israel greift das israelische Militär wieder massiv in den Einflussgebieten der Schiitenorganisation im Libanon an. Unter Beschuss stehen vor allem die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut, grosse Teile im Südlibanon und weitere Gebiete im Osten des Landes. Unter den Toten sind nach Behördenangaben auch Dutzende Kinder.