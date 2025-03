Locarno feiert die Kamelie und den Frühlingsbeginn

Keystone-SDA

Sie steht für das Ende des Winters: Die von zartrosa bis dunkelrot leuchtende Kamelie im Parco delle Camelie in Locarno. Ab Mittwoch lädt die 26. Internationale Kamelienschau zum Flanieren am Lago Maggiore.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Fast sechs Tage lang hat es in der vergangenen Woche in Locarno geregnet. Man könnte meinen, das hätte den Kamelien schlecht getan, doch weit gefehlt: «Quando piove le camelie ridono» – «Wenn es regnet, lächeln die Kamelien», heisst es.

Was den zarten Blüten jedoch schade, seien sehr tiefe Temperaturen und zu viel Sonne, erklärt der Präsident der Schweizerischen Kameliengesellschaft Daniele Marcacci auf dem Rundgang durch den über 15’000 Quadratmeter grossen Park am Lago Maggiore. Nach dem trüben Wetter der vergangenen Tage wirkt der tiefblaue Himmel wie frisch gestrichen, am Horizont leuchten weisse Schneeberge.

Über 1100 Kameliensorten wachsen im Kamelienpark. Es sei der eigene Gemütszustand, der einen die jeweils «schönste» Kamelie erwählen lasse, glaubt Marcacci. «Wenn ich mich über etwas geärgert habe, gefällt mir eine andere Kamelie als an einem Tag mit guter Laune.»

Die weisse «Hermann Hesse»

Trotzdem möge er vor allem jene Sorten mit kleinen, duftenden Blüten, zum Beispiel «Fragrant Pink». Auch einen speziellen Bezug hat Marcacci zu «Oki-No-Nami». Diese sei das Tochterpflänzchen einer Kamelie seiner Mutter. Vor über 20 Jahren habe er es hier im von der Familie der Teestrauchgewächse bevorzugten sauren Boden gepflanzt. Ihr Name bedeute «Wellen auf hoher See».

Im Zelt am See wird die Ausstellung der Schnittkamelien vorbereitet. Hier findet sich dieses Jahr auch eine weisse Kamelie, die nach dem Schriftsteller und Wahltessiner Hermann Hesse benannt ist. Die Blüte stammt von einer kleinen Pflanze, die im Garten des Hermann Hesse-Museums in Montagnola steht, wie Daniele Marcacci erklärt.

Sie ist keineswegs die einzige Kamelie, die nach einer berühmten Persönlichkeit benannt ist. In zartem Rosa schimmert mitten im Park «Loki Schmidt», benannt nach der Frau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt.