Lucerne Festival Orchestra verlängert mit Dirigent Riccardo Chailly

Keystone-SDA

Das Lucerne Festival Orchestra verlängert den Vertrag mit dem Chefdirigenten Riccardo Chailly um zwei Jahre bis Ende 2028. Der 72-jährige Italiener ist seit 2016 im Amt und war zuvor bis Ende Sommer 2026 verpflichtet.

1 Minute

(Keystone-SDA) In den letzten Jahren habe Chailly das musikalische Profil des Orchesters «eindrücklich weiterentwickelt», wie sich der Intendant Sebastian Nordmann in einer Mitteilung des Lucerne Festival vom Montag zitieren liess. Die Fortführung der Zusammenarbeit entspreche auch dem Wunsch des Orchesters.

Zusätzlich zu den Konzerten in Luzern seien in den kommenden Jahren Tourneen im Ausland sowie Projekte mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) vorgesehen. Chailly soll weiterhin Konzerte des Lucerne Festival im Frühling und Sommer leiten, darunter auch die offizielle Eröffnung.

Derzeit ist Chailly auch noch als Musikdirektor des Opernhauses Scala in Mailand tätig. In dieser Funktion startet er am 7. Dezember in seine letzte Spielzeit.

Das Lucerne Festival Orchestra trat erstmals 2003 auf. Seit 2022 ist es auch an den Frühlingsanlässen des Festivals zu hören, die Ende März stattfinden.