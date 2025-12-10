Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen

Keystone-SDA

Mit einem neuen Markenauftritt fasst der deutsche Lufthansa-Konzern seine Fluggesellschaften enger zusammen. Airlines wie die Swiss, Edelweiss oder auch Eurowings sollen künftig den Zusatz "Member of Lufthansa Group" tragen.

(Keystone-SDA) «Die Lufthansa Group entwickelt sich von einer Gruppe von Airlines zu einer integrierten Airline-Gruppe», sagt Lufthansa-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Vranckx. Die neue Markenidentität sei mehr als eine Design-Überarbeitung, sie sei ein «strategischer Meilenstein».

Das neue Logo der Lufthansa Group wirke als visueller Anker des Vertrauens, so der ehemalige Swiss-Chef. Für die Gruppe wird das von der Kernmarke bekannte Kranich-Logo ohne den umgebenden Kreis verwendet. Der Name Lufthansa Group erscheint in Versalien in einer neuen Schrifttype.