Lukaskirche in der Stadt Luzern erhält neuen Glockenklang

Keystone-SDA

Die sechs Glocken der Lukaskirche in der Luzerner Neustadt werden ab Oktober mit neuen Klöppeln ausgestattet. Damit soll der Klang milder und harmonischer werden, gleichzeitig sinke der Schalldruckpegel, teilte die Reformierte Kirchgemeinde Luzern am Montag mit.

(Keystone-SDA) Das Geläut der 1935 gegossenen Glocken gilt als besonders kräftig und führte in der dicht bebauten Neustadt wiederholt zu Diskussionen. Mit der Umrüstung setze die Reformierte Kirchgemeinde Luzern ein Zeichen der Rücksichtnahme gegenüber dem Quartier, teilte die Kirchgemeinde mit.

Die neuen, eigens entwickelten Klöppel sollen Anschlagsgeräusche und schrille Frequenzen dämpfen, während die Grundtöne klar erhalten bleiben. Dadurch werde der Klang «runder, wärmer und harmonischer», so die Kirchgemeinde.

Die Glocken verbleiben laut Mitteilung während der Arbeiten im Turm. Geläutet wird jedoch während rund zwei Wochen nicht. Der Ersatz der Klöppel soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein.