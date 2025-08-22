LUKB erwartet nur geringe Folgen durch Aufhebung des Eigenmietwerts

Erste Abstimmungsumfragen deuten auf eine Abschaffung des Eigenmietwerts hin. Die Auswirkungen für die Luzerner Kantonalbank (LUKB) liegen laut Finanzchef Marcel Hurschler auf der Ertragsseite nur im "nicht wesentlichen Bereich", wie er am Freitag zu Medien sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Abschaffung des Eigenmietwerts sei in der Bank schon häufiger thematisiert worden, und die Bank habe sich entsprechend vorbereitet, sagte Hurschler. Nach seinen Angaben betreffen nur rund 30 Prozent des Hypothekarvolumens der Bank selbstbewohnte Immobilien, die von der Abschaffung des Eigenmietwerts betroffen wären.

Konkret rechnet Hurschler mit einer Reduktion des Hypothekarvolumens von etwas mehr als 1 Milliarde Franken, verursacht durch verstärkte Amortisierungen. «Wir werden weniger betroffen sein als andere Banken in der Situation», sagte er.

Ferner falle der erwartete Rückgang in Anbetracht eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums von 1,5 bis 3 Milliarden Franken im Hypothekargeschäft nicht wesentlich ins Gewicht. Damit stehe nur das «Wachstum von einem halben Jahr zur Diskussion.» Auswirkungen auf das Kreditgeschäft erwartet Hurschler keine.