The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

LUKB erwartet nur geringe Folgen durch Aufhebung des Eigenmietwerts

Erste Abstimmungsumfragen deuten auf eine Abschaffung des Eigenmietwerts hin. Die Auswirkungen für die Luzerner Kantonalbank (LUKB) liegen laut Finanzchef Marcel Hurschler auf der Ertragsseite nur im "nicht wesentlichen Bereich", wie er am Freitag zu Medien sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Abschaffung des Eigenmietwerts sei in der Bank schon häufiger thematisiert worden, und die Bank habe sich entsprechend vorbereitet, sagte Hurschler. Nach seinen Angaben betreffen nur rund 30 Prozent des Hypothekarvolumens der Bank selbstbewohnte Immobilien, die von der Abschaffung des Eigenmietwerts betroffen wären.

Konkret rechnet Hurschler mit einer Reduktion des Hypothekarvolumens von etwas mehr als 1 Milliarde Franken, verursacht durch verstärkte Amortisierungen. «Wir werden weniger betroffen sein als andere Banken in der Situation», sagte er.

Ferner falle der erwartete Rückgang in Anbetracht eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums von 1,5 bis 3 Milliarden Franken im Hypothekargeschäft nicht wesentlich ins Gewicht. Damit stehe nur das «Wachstum von einem halben Jahr zur Diskussion.» Auswirkungen auf das Kreditgeschäft erwartet Hurschler keine.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft