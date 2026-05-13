Lurag verzeichnet 2025 tieferen Jahresgewinn und Nettoertrag

Die Luzerner Raststätten AG (Lurag) haben im Geschäftsjahr 2025 einen leicht tieferen Umsatz erzielt. Gleichzeitig verzeichnete das Hotel Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch einen neuen Umsatzrekord.

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(Keystone-SDA) Dank einer Auslastung von über 83 Prozent stieg der Hotelumsatz 2025 um 4,8 Prozent, teilte Lurag am Mittwoch mit. Insgesamt erzielte die Lurag einen Nettoertrag von rund 19,2 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang von rund 0,7 Millionen Franken.

Während die Umsätze in den Tankstellenshops auf «hohem Niveau» stabil blieben, gingen die Treibstoffabsätze um rund zwei Prozent zurück, wie es weiter hiess. Gleichzeitig nahm der Stromabsatz an den Schnellladesäulen erneut um rund 20 Prozent zu.

Der Jahresgewinn sank von 897’000 Franken im Vorjahr auf 703’000 Franken. Der Verwaltungsrat beantragt dennoch erneut eine Dividendenausschüttung von acht Prozent, wie es weiter hiess.

Die Lurag ist die Eigentümerin der Raststätten Luzern-Neuenkirch West und Ost an der Autobahn A2.