Luzern hat 2025 rund 29 Millionen Franken Lotteriegelder verteilt

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern hat 2025 gemeinnützige Projekte mit 29 Millionen Franken aus Lotteriemitteln unterstützt. Das sind 2,6 Millionen Franken mehr als im Vorjahr, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Fördergelder erhielten etwa das kantonale Schwingfest in Root, die Lucerne Regatta sowie das Projekt «LU222», welches das 222-Jahr-Jubiläum der ersten kantonalen Verfassung würdigte. Dafür sprach der Kanton gemäss der veröffentlichten Übersicht insgesamt rund 678’000 Franken.

Den höchsten Einzelbeitrag erhielt 2025 die Pilatus Arena in Kriens. Für die neue Sport- und Eventhalle sprach der Kanton vier Millionen Franken aus dem Lotteriefonds, nachdem bereits 2024 eine erste Tranche von zwei Millionen geflossen war.

Auch die Soforthilfe für das von einer Naturkatastrophe betroffene Blatten VS wurde über Lotteriemittel finanziert. Die Gemeinde erhielt eine Million Franken.

Am meisten Gelder verteilte laut der Auflistung das Gesundheits- und Sozialdepartement mit 12,8 Millionen Franken, gefolgt vom Bildungs- und Kulturdepartement mit 12,4 Millionen Franken.

Die Mittel des Lotteriefonds stammen aus dem Reingewinn von Swisslos.