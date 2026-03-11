Luzern schliesst 2025 mit einem Plus von 338 Millionen Franken ab

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern hat das Jahr 2025 weitaus besser abgeschlossen als budgetiert. Statt eines Defizits von 31,3 Millionen Franken resultierte ein Ertragsüberschuss von 338,2 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Das Ergebnis ist erfreulich ausgefallen und sehr gut», sagte Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) am Mittwoch den Medien. Hauptgrund des besseren Abschlusses seien höhere Steuereinnahmen.

Total nahm der Kanton 2,45 Milliarden Franken aus Steuern und Bundesanteilen ein, das sind etwa 256 Millionen Franken mehr als budgetiert. Besonders stark stiegen die Einnahmen bei den natürlichen Personen (+101,6 Millionen Franken) und den Firmen (+85,5 Millionen Franken). Zusätzlich profitierte Luzern von einer nicht budgetierten Gewinnausschüttung der Nationalbank in der Höhe von 96 Millionen Franken.

Das Nettovermögen des Kantons steigt mit dem Abschluss auf 811,5 Millionen Franken. Dank des guten Abschlusses könne der Kanton seine finanzielle Stabilität weiter ausbauen, erklärte Wyss.