The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) tritt nicht mehr an

Keystone-SDA

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) hat am Freitag das Ende seiner Zeit als Regierungsrat angekündigt. Der 61-Jährige wird bei den Wahlen im kommenden Frühling nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Reto Wyss wurde 2011 in den Regierungsrat gewählt. Der Bauingenieur und ehemalige Gemeindepräsident von Rothenburg stand während seinen ersten zwei Legislaturen dem Bildungs- und Kulturdepartement vor, bevor er am 1. Juli 2019 Finanzdirektor wurde.

Wyss ist der erste der fünf amtierenden Luzerner Regierungsräte, der seinen Rücktritt angekündigt hat. Bildungs- und Kulturdirektor Armin Hartmann (SVP) sowie Bau-, Umweltdirektor und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) treten erneut an. Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP) und Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor (Mitte) haben sich noch nicht zu ihrer politischen Zukunft geäussert.

Die Luzerner Gesamterneuerungswahlen finden am 21. März 2027 statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft