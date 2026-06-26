Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) tritt nicht mehr an

Keystone-SDA

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Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) hat am Freitag das Ende seiner Zeit als Regierungsrat angekündigt. Der 61-Jährige wird bei den Wahlen im kommenden Frühling nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren.

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(Keystone-SDA) Reto Wyss wurde 2011 in den Regierungsrat gewählt. Der Bauingenieur und ehemalige Gemeindepräsident von Rothenburg stand während seinen ersten zwei Legislaturen dem Bildungs- und Kulturdepartement vor, bevor er am 1. Juli 2019 Finanzdirektor wurde.

Wyss ist der erste der fünf amtierenden Luzerner Regierungsräte, der seinen Rücktritt angekündigt hat. Bildungs- und Kulturdirektor Armin Hartmann (SVP) sowie Bau-, Umweltdirektor und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) treten erneut an. Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP) und Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor (Mitte) haben sich noch nicht zu ihrer politischen Zukunft geäussert.

Die Luzerner Gesamterneuerungswahlen finden am 21. März 2027 statt.