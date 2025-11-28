Luzerner Hausbesitzer zahlen ab 2026 tiefere Versicherungsprämien

Keystone-SDA

Die Prämien der Gebäudeversicherung Luzern (GVL) fallen im neuen Jahr tiefer aus. Statt 0,55 Promille, müssen die Hausbesitzer künftig nur noch 0,51 Promille des Versicherungswerts ihrer Liegenschaft an die GVL zahlen.

(Keystone-SDA) Die Prämiensenkung hat der Regierungsrat beschlossen, wie die Luzerner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Sie entfällt je hälftig auf die eigentliche Versicherung und auf den Präventionsbeitrag. Dieser finanziert Massnahmen zur Verhütung von Feuer- und Elementarschäden sowie den erweiterten Objektschutz gegen Naturgefahren.

Die Staatskanzlei begründet die Prämiensenkung damit, dass die GVL über ausreichende Mittel zur Ausübung ihrer Tätigkeit habe. Sie habe keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Präventionsstrategie der Versicherung.

Die GVL ist eine selbständige kantonale Anstalt. Alle Gebäude im Kanton Luzern sind bei ihr obligatorisch gegen Feuer- und Elementarschäden versichert.