Luzerner Kultur-Zweckverband: erste Geschäftsführerin gefunden

Keystone-SDA

Sylvia Winkelmann-Ackermann wird die erste Geschäftsführerin des Luzerner Zweckverbands grosse Kulturbetriebe. Im August tritt sie die neue geschaffene Stelle an.

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(Keystone-SDA) Dabei wird Winkelmann-Ackermann verantwortlich für den Aufbau und die Führung der Geschäftsstelle, wie die Luzerner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Sie ist zudem für die fachliche und organisatorische Unterstützung der Delegiertenversammlung zuständig. Die 70-Prozent-Stelle ist bei der kantonalen Dienststelle Kultur angesiedelt.

Winkelmann-Ackermannn ist Wirtschaftswissenschaftlerin und lebt in Adliswil ZH. Gemäss Mitteilung bringt sie Expertise im Aufbau und der Leitung von Geschäftsleitungen sowie Verständnis für kulturpolitische Fragestellungen mit.

Den Aufbau der Geschäftsstelle beantragte der Regierungsrat als Reaktion auf eine Motion der SVP im Kantonsrat, die höhere Eigenmittelvorgaben für die grossen Kulturbetriebe forderte. Der Kantonsrat folgte im vergangenen März diesem Vorschlag.

Der Zweckverband grosse Kulturbetriebe wird jährlich mit 28 Millionen Franken aus öffentlichen Mitteln unterstützt. Ihm gehören das Luzerner Theater, das Luzerner Sinfonieorchester, das Kunstmuseum Luzern, das Verkehrshaus der Schweiz und das Lucerne Festival an. Sie sind allesamt in der Stadt Luzern angesiedelt.

Der Kanton und die Stadt beteiligen sich mit 60 respektive 40 Prozent an den Kosten. Dieser Kostenschlüssel gilt seit 2023. Zuvor übernahm der Kanton 70 Prozent, die Stadt deren 30.