The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Luzerner Polizei kontrolliert Tempo in 30er-Zone in Reiden

Keystone-SDA

In der 30er-Zone an der Dorfstrasse in Reiden LU fahren Verkehrsteilnehmende zum Teil deutlich zu schnell. Die Luzerner Polizei will deshalb die Geschwindigkeitskontrollen intensivieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies soll in den kommenden Tagen und Wochen geschehen, schrieb die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Massnahme ergreift die Polizei nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung und eigens durchgeführten Verkehrsbeobachtungen. Dabei zeigte sich gemäss Mitteilung, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit «häufig» nicht eingehalten wird.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft