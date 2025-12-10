Luzerner Polizei kontrolliert Tempo in 30er-Zone in Reiden

Keystone-SDA

In der 30er-Zone an der Dorfstrasse in Reiden LU fahren Verkehrsteilnehmende zum Teil deutlich zu schnell. Die Luzerner Polizei will deshalb die Geschwindigkeitskontrollen intensivieren.

(Keystone-SDA) Dies soll in den kommenden Tagen und Wochen geschehen, schrieb die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Massnahme ergreift die Polizei nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung und eigens durchgeführten Verkehrsbeobachtungen. Dabei zeigte sich gemäss Mitteilung, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit «häufig» nicht eingehalten wird.