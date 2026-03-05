Luzerner Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern sind in den letzten Tagen vermehrt Meldungen über Telefonbetrug eingegangen. Die Täter geben sich als Bankmitarbeitende oder Polizisten aus, um an Zugangsdaten und Bargeld zu gelangen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Die Betrüger behaupten am Telefon, auf dem Konto der angerufenen Person sei eine verdächtige Abbuchung durch einen Online-Händler festgestellt worden, hiess es im Communiqué. Für eine Überprüfung verlangen sie Konto- oder E-Banking-Daten. Mit diesen Informationen tätigen sie anschliessend selbst Abbuchungen.

In anderen Fällen, so die Polizei weiter, geben sich die Anrufer als Polizisten aus. Sie bringen die Betroffenen unter einem Vorwand dazu, bei der Bank Bargeld abzuheben und dieses einem Kurier zu übergeben.

Die Luzerner Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, am Telefon keine persönlichen Daten oder Bankinformationen weiterzugeben und bei verdächtigen Anrufen sofort das Gespräch zu beenden.