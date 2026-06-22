Luzerner Regierung nimmt ohne Krawatte an Parlamentssession teil

Teilen

"Gerne dürfen Sie ihr Jacket ablegen, damit sie lange kühlen Kopf bewahren". Die Luzerner Kantonsratspräsidentin Gisela Widmer (SP) hat am Montag zum Sessionsauftakt angesichts der Hitze Tenuerleichterung gewährt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Staatsschreiber Vinzenz Blaser liess sich nicht zwei Mal bitten. Er stand sofort auf und entledigte sich unter dem Gelächter des Parlaments nicht nur des Jackets, sondern auch der Krawatte. Die Regierungsräte Fabian Peter (FDP), Armin Hartmann (SVP) und Reto Wyss (Mitte) folgten darauf seinem Vorbild.