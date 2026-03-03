Luzerner Regierungsrat genehmigt erneut Seilbahnkorridor in Weggis

Der Luzerner Regierungsrat hat die Eintragung des Korridors für die neue Rigiseilbahn in den Zonenplan von Weggis zum zweiten Mal genehmigt. Die erste Genehmigung von 2024 war vom Kantonsgericht aufgehoben worden.

(Keystone-SDA) Die Rigi Bahnen AG wollen die Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad neu bauen. Damit das Projekt realisiert werden kann, muss die Gemeinde Weggis ihre Ortsplanung anpassen und den Korridor, durch den die Bahn führen wird, im Zonenplan festlegen.

Vor zwei Jahren genehmigte der Regierungsrat die Eintragung in den Zonenplan, doch wurde diese vom Kantonsgericht 2025 nach Beschwerden von Umweltverbänden und einem Grundeigentümer wieder aufgehoben. Das Gericht kritisierte, dass bei der zuständigen Rodungsbehörde keine Stellungnahme eingeholt worden sei.

Dieser Mangel wurde gemäss einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag behoben. Die kantonale Rodungsbehörde habe festgestellt, dass das Vorhaben grundsätzlich mit den Vorgaben des Waldgesetzes vereinbar sei, hiess es im Communiqué. Die Details müssten aber noch im Plangenehmigungsverfahren des Bundes geprüft und optimiert werden.

Der Regierungsrat hat deswegen die Teilrevision der Ortsplanung genehmigt. Die Verwaltungsbeschwerden habe er abgelehnt, teilte die Staatskanzlei mit.

Die Rigi Bahnen wollen die über 50 Jahre alte Pendelbahn Weggis-Rigi Kaltbad durch eine Gondel-Umlaufbahn mit kleinen Kabinen ersetzen. Die Eröffnung ist für den Sommer 2028 vorgesehen. Kritik am Vorhaben gibt es, weil die neue Bahn mehr Masten als die alte haben wird.

Die Stimmberechtigten von Weggis haben die Festsetzung des Seilbahnkorridors 2022 deutlich gutgeheissen. 2023 reichten die Rigi Bahnen das Projekt beim Bundesamt für Verkehr zur Genehmigung ein.