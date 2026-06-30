Lyss verschiebt Neubau der Eissporthalle

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Lyss strafft ihr Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2031. Um die Verschuldung zu bremsen und die Finanzen zu entlasten, wird der geplante Neubau der Eissporthalle in eine spätere Planungsperiode verschoben.

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(Keystone-SDA) Zudem wird die Sanierung und Erweiterung des Sportzentrums Grien etappiert, wie der Gemeinderat am Dienstag im Rahmen der neuen Finanzplanung mitteilte. Dank der Priorisierung bleibe die Gemeinde flexibel für künftige Aufgaben.

Unangetastet bleiben die kurzfristigen Investitionen in den Schulraum, den Tiefbau sowie dringliche Hochbauprojekte, um auf das anhaltende Bevölkerungswachstum reagieren zu können.