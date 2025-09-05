The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Möriken-Wildegg AG gewinnt den nationalen Mobilitätspreis

Keystone-SDA

Die Gemeinde Möriken-Wildegg AG ist mit dem diesjährigen nationalen Mobilitätspreis "Flux - goldener Verkehrsknoten" ausgezeichnet worden. Den Preis erhält die Gemeinde für ihren "kundennahen und zukunftsorientierten Bahnhof".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Den Preis verliehen PostAuto, der Verband öffentlicher Verkehr (VöV), der VCS Verkehrs-Club der Schweiz und der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra), wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst. Mit dem Preis wird einmal jährlich ein Schweizer Verkehrsknoten ausgezeichnet

Die Neugestaltung des Areals habe zu einem zweiseitigen Bahnhof geführt, der auf beiden Seiten über eine Unterführung mit Rampe und Treppe verfüge, heisst es im Bericht der Jury. Die Haltestelle der Lokalbusse befinde sich auf dem östlich vom Bahnhof gelegenen Platz (Stadtzentrum) und die der Regionalbusse auf der Westseite der Gleise (Jura-Seite).

Für Velos stehen gemäss Jury auf der Ostseite 180 und auf der Westseite 120 Abstellplätze zur Verfügung. Ebenfalls auf beiden Seiten befinden sich P+R-Parkplätze. Um Raum für zukünftiges Wachstum zu verfügen, habe die Gemeinde auf jeder Seite des Bahnhofs ein zusätzliches Busperron gebaut.

Die Gemeinde habe den Verkehr neu geregelt. Die Busse erhielten in einem grösseren Umkreis den Vorrang, damit sie den Anschluss an die Züge zuverlässig gewährleisten könnten, heisst es im Bericht der Jury. Die Auslastung sei seit der Neugestaltung des Bahnhofs im November 2024 um 15 Prozent auf 1500 Reisende pro Tag gestiegen.

Der Bahnhof an der Bahnstrecke Aarau-Brugg ist mit einer luftigen Betonkonstruktion überdacht. Dies gilt als eine Reminiszenz an die ortsprägenden Jura-Cement-Fabriken neben dem Bahnhof.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft