Maienfeld empfängt seinen Schwingerkönig am Mittwochabend

Keystone-SDA

Der frisch gekrönte Schwingerkönig Armon Orlik wird am Mittwochabend in seiner Heimat Maienfeld GR empfangen. Der Bündner soll dann mit einem Festzug vom Bahnhof ins historische Städtchen ziehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Obwohl Orlik nicht mehr in Maienfeld wohnhaft ist, will ihn sein Heimatort würdigen. Drei Tage nach Orliks Festsieg am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL soll nun ein Empfang stattfinden, hiess es beim Stadtrat auf Anfrage von Keystone-SDA am Montagmittag.

