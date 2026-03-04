Mann bei Angriff auf Grosser Schanze in Bern schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Grossen Schanze in Bern ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Täter fest.

(Keystone-SDA) Er soll eine Gruppe von Männern zunächst verbal und danach tätlich angegriffen haben. Laut Polizei fügte er einem Mann mit einer zerbrochenen Flasche schwere Verletzungen zu. Einen weiteren Mann verletzte er bei einem Angriff mit einem Stuhl.

Die Ermittlungen seien im Gang, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Marokkaner, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.