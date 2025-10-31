Mann bei Flucht mit gestohlenem Auto auf A2 bei Muttenz BL verletzt

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss auf der A2 bei Muttenz BL mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht, als er vor der Polizei flüchtete. Dabei wurde er verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Patrouille wollte den 28-Jährigen kontrollieren. Der Mann sei geflüchtet und kurz nach dem Schweizerhalle-Tunnel in Richtung Basel mit einem anderen Auto sowie mehrfach mit der Fahrbahnbegrenzung zusammengestossen, heisst es weiter.

Ein bei dem Lenker durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positive Ergebnisse auf Kokain und Opiate. Er wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Der Unfall löste längere Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel aus.