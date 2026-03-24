Mann bei Streit in Kirchberg durch Schüsse schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist am Montagabend in Kirchberg ein Mann durch eine Schusswaffe schwer verletzt worden. Er wurde in ein Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Der Streit entbrannte um zirka 21.15 Uhr beim Schulhaus am Beundenweg, wie die Berner Kantonspolizei und die kantonale Jugendanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Etwa eine halbe Stunde später ging bei der Polizei die Meldung über einen Mann mit mehreren Schussverletzungen ein.

Weitere Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, flohen laut Mitteilung in einem weissen Auto. Drittpersonen brachten den Schwerverletzten in ein Spital.

Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.