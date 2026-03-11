Mann bei Unfall mit unklarem Hergang in Beinwil am See AG verletzt

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger E-Trottinett-Fahrer ist am Dienstagabend in Beinwil am See AG verunfallt und dabei verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam und ob noch ein Auto involviert war ist derzeit unklar, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verunfallte gab an, gegen 21.50 Uhr beim Überqueren der Reinacherstrasse auf Höhe der Grünaustrasse von einem dunklen Auto erfasst worden zu sein, wie es heisst. Laut der Polizei fehle von dem angeblich beteiligten Auto jedoch jede Spur.

Vor seiner Einlieferung ins Spital tauchte der 22-Jährige kurz nach 22 Uhr blutend bei einem Bekannten auf, wie Behörden schreiben. Dieser habe dann den Rettungsdienst alarmiert.

Der Trottinett-Fahrer ist gemäss Polizeiangaben «stark betrunken» gewesen und hat mutmasslich auch unter Drogeneinfluss gestanden. Gesucht werden der fragliche Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls.