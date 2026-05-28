Mann greift drei Personen am Hauptbahnhof Winterthur an

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Winterthur drei Passanten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ob er polizeilich bekannt ist, gibt die Kantonspolizei noch nicht bekannt.

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(Keystone-SDA) Auf Anfrage von Keystone-SDA wollte ein Polizeisprecher auch nicht bestätigen, dass der Schweizer «Allahu Akbar» geschrien habe, wie mehrere Medien berichtet hatten. Auch zum psychischen Zustand des Schweizers konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.

Der Angriff ereignete sich um 08.30 Uhr. Der Mann stach dabei an verschiedenen Orten am Hauptbahnhof auf drei Männer ein. Einer von ihnen wurde schwer verletzt, zwei mittelschwer. Sie sind 28, 43 und 52 Jahre alt. Die drei Schweizer wurden ins Spital gebracht.

Die Polizei sperrte sofort ein grösseres Areal rund um den Altstadt-Ausgang des Bahnhofs ab. Die Absperrungen sind mittlerweile entfernt. Die Kantonspolizei wird am Nachmittag weiter informieren.