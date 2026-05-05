Mann greift in St. Gallen Polizisten an

Keystone-SDA

Ein Thailänder hat am Sonntagabend in St. Gallen zwei Polizisten in zivil bei einer Kontrolle mit Faustschlägen und Fusstritten angegriffen. Beim Mann wurde mutmassliches Deliktsgut festgestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit Unterstützung der Stadtpolizei konnte der 35-Jährige für die weiteren Abklärungen festgenommen werden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Auch während des Transports und der Unterbringung in die Gefängniszelle verhielt sich der Mann gewalttätig, beschimpfte und bedrohte die Polizisten.

Ein Polizist verletzte sich bei der Festnahme des Mannes leicht. Er begab sich laut Mitteilung zur Kontrolle ins Spital. Ein zweiter Polizist erlitt Prellungen, musste aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Der 35-Jährige wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt. Zudem prüft die Polizei, ob er für weitere Delikte verantwortlich ist.