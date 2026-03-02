The Swiss voice in the world since 1935
Mann in Basel durch Schussabgabe verletzt

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Montagabend in Basel einen Mann im Eingang eines Mehrfamilienhauses angeschossen und dabei verletzt. Die Sanität brachte den noch ansprechbaren Verletzten in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 45-jährige Mann wurde am Montag kurz nach 18 Uhr in der Jungstrasse unvermittelt angeschossen, wie die Staatsanwalt Basel-Stadt am Montag mitteilte. Der Täter flüchtete daraufhin.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief laut der Mitteilung bislang erfolglos. Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

