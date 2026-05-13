Mann lebensbedrohlich verletzt nach Streit in Zuger Asylunterkunft

Keystone-SDA

In der Asylunterkunft Choller in der Stadt Zug ist es in der Nacht auf Dienstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Ein Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 01.30 Uhr, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei verletzte Männer. Ein 28-jähriger Tunesier erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.

Sein 43-jähriger, staatenloser Kontrahent wurde vor Ort festgenommen, wie es weiter hiess. Er hatte eine Platzwunde an der Lippe.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Zum Motiv und zum Tathergang sind laut den Behörden noch keine Angaben möglich.