Mann mit 14 Kilogramm Kokain im Baselbiet festgenommen

Keystone-SDA

Die Grenzwache hat nach einer Kontrolle bei der Autobahnraststätte in Pratteln BL in einem Auto 14 Kilogramm Kokain entdeckt. Ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall hatte sich bereits am 2. Mai ereignet, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte.

Nach einer Befragung eines 39-jährigen Kroaten mit deutschem Kennzeichen bei der Raststätte sei das Auto nach Arlesheim überführt worden. Dort seien im Bereich der hinteren Stossstange insgesamt 14 Pakete mit je einem Kilogramm Kokain entdeckt worden.

Das Kokain wurde gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft Baselland übergeben. Sie eröffnete eine Untersuchung gegen den 39-Jährigen.