Mann nach möglichem Tötungsdelikt an Frau in Grabs SG festgenommen

Keystone-SDA

Ein 67-jährige Mann steht in Verdacht, seine Ehefrau in Grabs getötet zu haben. Die 71-Jährige starb in der Nacht auf Samstag trotz Reanimationsversuchen des Rettungsdienstes. Der Ehemann wurde festgenommen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls um 02.45 Uhr in ein Einfamilienhaus nach Grabs gerufen. Für die 71-jährige Schweizerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb vor Ort, wie es im Communiqué heisst.

Abklärungen der Kantonspolizei und des Instituts für Rechtsmedizin weisen darauf hin, dass ihr Tod mutmasslich nicht natürlich eingetreten ist. Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen die Ermittlungen gegen den 67-jährigen Schweizer Ehemann zu einem möglichen Tötungsdelikt aufgenommen.