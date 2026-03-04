Mann schläft auf Pannenstreifen bei Haag SG im Auto ein

Keystone-SDA

Ein Mitarbeiter eines Pannendienstes hat am Mittwoch auf dem Pannenstreifen der Autobahn A13 bei Haag einen Mann angetroffen, der in seinem Fahrzeug schlief. Bei einer anschliessenden Kontrolle stuften Polizisten den 26-Jährigen als fahrunfähig ein. Seinen Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

(Keystone-SDA) Ein Mitarbeiter eines Pannendienstes rückte am Mittwochmorgen zu einem Auto aus, welches mit einem defekten Reifen auf dem Pannenstreifen der Autobahn A13 stand. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung.

Der Mitarbeiter des Pannendienstes wechselte den Reifen. Als der 26-Jährige mit seinem Auto losfuhr, bemerkte der Pannendienst-Mitarbeiter dessen unsichere Fahrweise und meldete dies der Polizei.

Eine Polizeipatrouille konnte den 26-Jährigen anhalten. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.