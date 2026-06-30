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Mann spricht in Mellingen AG Schulkinder an und wird verhaftet

Keystone-SDA

Nachdem er Kinder angesprochen und sonst aufgefallen war, hat die Kantonspolizei Aargau in Mellingen einen Mann festgenommen. Es wird nun abgeklärt, ob der 28-jährige Deutsche gefährlich ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die ersten Vorfälle ereigneten sich bereits Ende Mai, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Mann sprach damals beim Schulhaus in Mellingen mehrere Kinder an. Die Polizei konnte den Beschuldigten nach einer Fahndung fassen. Sie belegte den Mann nach eigenen Angaben nach «eingehender Überprüfung» mit einer Wegweisung für das Schulareal.

Der Mann wohnt im Kanton Aargau, verfügt aber über keinen festen Wohnsitz. In den letzten Wochen sei er erneut «wegen verschiedener Delikte negativ in Erscheinung» getreten, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Dies und ein Beitrag in den sozialen Medien soll in Mellingen, vor allem bei Eltern und Schulen, für Verunsicherung gesorgt haben.

Die Kantonspolizei verhaftete den Verdächtigen vor einigen Tagen, wie sie weiter mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft. Dabei soll auch psychiatrisch geklärt werden, ob der Mann für die Öffentlichkeit gefährlich ist.

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